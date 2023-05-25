В РФ не выявлено опасных для человека вариантов вируса птичьего гриппа – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выявленные в России варианты птичьего гриппа не представляют опасности для человека, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории РФ, неопасны для человека. Рисков для людей нет", – передает "Интерфакс" ее слова.

Однако Попова предупредила, что случаи птичьего гриппа фиксируются и за рубежом, поэтому следует соблюдать осторожность во время поездок за границу.

Глава Роспотребнадзора отметила, что продукция птицеводства на территории России абсолютно безопасна.

"Мы продолжаем заниматься этой проблемой, внимательно наблюдая за изменением вируса птичьего гриппа", – резюмировала она.

Ранее карантин из-за птичьего гриппа был введен на нескольких территориях столицы. Согласно документу, 16 мая были зафиксированы случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории столичных районов Братеево и Орехово-Борисово Северное.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в Москве нет рисков для жизни и здоровья жителей, так как специалисты не выявили ни одного случая заражения подобным недугом у человека.

В свою очередь, столичный комитет ветеринарии успокоил жителей, заявив, что в Москве нет риска заразиться птичьим гриппом через продукты. Там также рассказали о планах исследовать биоматериал птиц и провести вакцинацию.

