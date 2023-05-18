Карантин из-за птичьего гриппа ввели в Калининграде и Сыктывкаре

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Карантин из-за птичьего гриппа был введен в Калининграде, он будет действовать до 1 августа, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ограничительные мероприятия по ВПГ (высокопатогенному гриппу птиц. – Прим. ред.) устанавливаются на срок до 1 августа 2023 года", – говорится в указе.

Из документа следует, что карантин был веден также в 20 близлежащих населенных пунктах после того, как в озере Пеньковое была найдена мертвая чайка. Очаг был установлен в 300 метрах от озера.

Отмечается, что в зонах, где был установлен карантин, запрещено лечить больных птиц, посещать очаг заболевания, ввозить и вывозить инкубационные яйца, изготавливать корма и проводить другие мероприятия, связанные с скоплением птиц или других животных.

Карантин был введен и в Сыктывкаре, на территории города выявлен высокопатогенный грипп птиц у погибших чаек, заявили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка республики Коми. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 17 мая, ветеринарная лаборатория выявила грипп у 19 мертвых чаек, которые были найдены в городе. 18 мая на городском пляже нашли еще 12 мертвых птиц.

"Угрожаемой зоной признана территория, прилегающая к эпизоотическому очагу радиусом до 5 километров от границ эпизоотического очага, зоной наблюдения – территория, прилегающая к угрожаемой зоне радиусом до 10 километров", –указано в сообщении.

Ранее карантин из-за птичьего гриппа был введен на нескольких территориях столицы. Уточняется, что эпизодическим очагом является Борисовский пруд.

