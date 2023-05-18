Роспотребнадзор сообщил об отсутствии рисков заразиться птичьим гриппом в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице не выявили случаи заражения людей птичьим гриппом, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в городе нет рисков для жизни и здоровья жителей.

"Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора", – поделились в пресс-службе.

18 мая Сергей Собянин ввел карантин из-за птичьего гриппа на некоторых территориях Москвы. Были выявлены случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом в столичных районах Братеево и Орехово-Борисово Северное.

Эпизодическим очагом является Борисовский пруд. Во время карантина там запрещается лечить больных птиц, завозить и выводить пернатых, а также инкубационные яйца.