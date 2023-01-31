В научном центре "Вектор" предупредили об опасности птичьего гриппа H5N1

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Россиян предупредили о том, что птичий грипп H5N1 опасен для людей, поскольку может передаваться от животного к человеку. Об этом рассказали специалисты научного центра "Вектор".

"Птичий грипп H5N1, безусловно, представляет опасность для людей. Он передается от животных к человеку, но случаев передачи от человека к человеку пока не зафиксировано", – передает РИА Новости сообщение экспертов.

Кроме того, в России большое внимание уделяют соблюдению инструкций по мерам безопасности в случае обнаружения вируса у птиц. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы не допустить заражения людей.

Эксперты также объяснили, что этот вариант гриппа отличается высокой скоростью распространения, способен привести к пневмонии, может вызывать одышку и учащенное дыхание.

В октябре 2022 года ученые выявили вспышку птичьего гриппа H5N1 на ферме по разведению американских норок в провинции Ла-Корунья на северо-западе Испании. Болезнь резко распространялась, за две недели погибли все животные в четырех загонах.

Возбудитель птичьего гриппа Influenza virus A относится к тому же семейству, что и вирус гриппа А, которым могут заболеть люди.

Вспышка нового варианта вируса H5N1 вызвала немалое беспокойство у ученых из-за способности распространения среди млекопитающих. По их словам, вирус может вызвать новую пандемию среди людей.



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