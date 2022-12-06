В России создали вакцину, которая будет защищать от разных штаммов гриппа до 4 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр имени Гамалеи разработал вакцину, которая будет защищать от разных штаммов гриппа в течение 3–4 лет, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта [свиного гриппа] H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже возможно от птичьего гриппа H5N1", – приводит слова ученого ТАСС.

Он пояснил, что сотрудники Центра Гамалеи придумали, как сделать так, чтобы антитела вырабатывались к "стеблю" гриппа, в котором содержатся фактически не меняющиеся от одного штамма к другому общие для всех вирусов части гриппа.

Гинцбург отметил, что в настоящее время проходит уже вторая стадия исследований препарата.

Сейчас россиянам доступна прививка от гриппа трех- или четырехвалентными вакцинами, которыми нужно проходить ежегодную ревакцинацию.

Ранее сообщалось, что столичный Роспотребнадзор запустил горячую линию для консультации по вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ.



Столичный Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

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