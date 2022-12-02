Карантин в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ введут с 3 декабря в Калмыкии

Фото: Агентство "Москва"

Карантин ввиду угрозы распространения гриппа и ОРВИ введут с 3 декабря в Калмыкии, передает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача республики Джангара Санджиева.

По его словам, эпидемситуация стала сильно ухудшаться с 28 ноября. В регионе было зафиксировано большое количество заболевших как среди взрослых, так и среди детей.

"За четыре дня 3 187 человек по республике заболели, заболеваемость в два раза выше, чем за прошлую неделю. В связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ с 3 декабря в Калмыкии введен карантин", – отметил он.

Санджиев добавил, что, согласно результатам исследований, большое число случаев заболеваемости вызвано циркуляцией вирусов гриппа А(H1N1)pdm09.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов РФ, в том числе Москве, Пензе, Брянске и Челябинске, эпидемические пороги по гриппу были превышены на 20%.

В свою очередь, в Минздраве выразили мнение, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на начало января 2023 года. Эксперты отмечали, что после всплеска заболеваемости может наступить период "затишья", а затем показатели снова начнут расти.

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