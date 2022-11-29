Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом в РФ к концу декабря

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К концу декабря – началу января в России может произойти пик заболеваемости гриппом. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказали эксперты.

По данным Роспотребнадзора, количество привитых от гриппа россиян составляет более 59,9 миллиона человек. Это 40,9% от общей численности населения.

При этом данные из некоторых регионов РФ, собранные к 20 ноября, свидетельствовали, что эпидемические пороги там были превышены на 20%. Речь идет о Москве, Пензе, Брянске, Челябинске и других городах страны.

"Трудно предсказывать, но думаю, что пока ситуация с коронавирусом достаточно благоприятная, то, скорее всего, до конца года мы будем наблюдать рост заболеваемости гриппом", – сообщила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ имени Гамалеи" Елена Бурцева.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова считает, что пик заболеваемости гриппом в РФ может прийтись на начало января 2023 года.

По словам экспертов, после всплеска заболеваемости может наступить период "затишья", а затем показатели снова начнут расти.

За последние 2 недели число госпитализированных детей с гриппом и ОРВИ в столичных больницах увеличилось почти на 400 в сутки. Рост заболевших также был зафиксирован среди взрослого населения.

На фоне роста заболеваемости ОРВИ специалист министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов посоветовал россиянам носить в общественных местах маски.

Особое внимание ношению средств индивидуальной защиты он порекомендовал людям, находящимся в группе риска.



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