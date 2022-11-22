Врач рассказал, для кого может быть опасен свиной грипп

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Свиной грипп A (H1N1) может быть опасен для беременных, маленьких детей, лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что на территории РФ фиксируется рост активности вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B. Причем варианты штаммов последних двух отличаются от тех, которые циркулировали в стране в прошлом эпидемиологическом сезоне. В ведомстве также подчеркнули, что штамм свиного гриппа A (H1N1) по-прежнему несет угрозу для здоровья людей.





Алексей Водовозов врач-терапевт Когда мы говорим о гриппе, то в группе риска всегда дети до 5 лет, беременные, взрослые старше 65 лет, люди любого возраста с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

По словам эксперта, для свиного гриппа характерна высокая температура, а также ломота в мышцах и суставах. "Он может сразу "прыгнуть" в легкие и вызвать вирусную пневмонию либо в качестве осложнения бактериальную пневмонию", – добавил специалист.

Снизить риск заражения гриппом поможет вакцинация, ношение масок в общественных местах и обработка рук антисептиком, подчеркнул Алексей Водовозов.





Алексей Водовозов врач-терапевт Почему у нас долгое время не было гриппа? Именно потому, что те профилактически меры, которые мы принимали в отношении коронавируса, они же срабатывали и как защита против гриппа.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что более 59,9 миллиона россиян привились против ОРВИ и гриппа. В процентном соотношении это 40,9% от численности населения РФ. Также отмечается, что вакцинация проходит во всех регионах страны.



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