17:58Общество
Врач рассказал, для кого может быть опасен свиной грипп
Фото: depositphotos/manupadilla
Свиной грипп A (H1N1) может быть опасен для беременных, маленьких детей, лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что на территории РФ фиксируется рост активности вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B. Причем варианты штаммов последних двух отличаются от тех, которые циркулировали в стране в прошлом эпидемиологическом сезоне. В ведомстве также подчеркнули, что штамм свиного гриппа A (H1N1) по-прежнему несет угрозу для здоровья людей.
По словам эксперта, для свиного гриппа характерна высокая температура, а также ломота в мышцах и суставах. "Он может сразу "прыгнуть" в легкие и вызвать вирусную пневмонию либо в качестве осложнения бактериальную пневмонию", – добавил специалист.
Снизить риск заражения гриппом поможет вакцинация, ношение масок в общественных местах и обработка рук антисептиком, подчеркнул Алексей Водовозов.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что более 59,9 миллиона россиян привились против ОРВИ и гриппа. В процентном соотношении это 40,9% от численности населения РФ. Также отмечается, что вакцинация проходит во всех регионах страны.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!