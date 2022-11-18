В Роспотребнадзоре зафиксировали рост трех опасных вариантов вируса гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России растет активность вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B, заявили в Роспотребнадзоре. При этом варианты штаммов вируса гриппа A (H3N2) и B отличаются от штаммов, циркулировавших в прошлом эпидсезоне.

"В то же время штамм свиного гриппа A (H1N1), показавший значительный пандемический потенциал во время свиного гриппа в 2009 году, все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что наибольшую опасность грипп представляет для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, а вакцинация позволит избежать тяжелых осложнений после заболевания.

"В случае развития осложнений под удар могут попасть практически все жизненно важные системы – центральная нервная система, дыхательная и сердечно-сосудистая. Избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии, поможет своевременная иммунизация", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что около 35% населения Москвы в текущем сезоне привились от гриппа. Общее количество привитых составляет 4 433 299, из них 1 323 889 – дети.

В свою очередь, врач-оториноларинголог и фониатр Светлана Марнова опровергла миф о том, что надетая шапка может спасти от заражения гриппом. По словам эксперта, выйдя на улицу с влажными волосами без головного убора, может возникнуть воспаление барабанной перепонки, или мирингит.



Более 30% россиян сделали прививки от гриппа осенью 2022 года – Роспотребнадзор

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