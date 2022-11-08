Эксперт призвал избегать мест массового скопления людей в Новый год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несмотря на снижение смертности и заболеваемости коронавирусом, находящимся в группе риска стоит по-прежнему соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от мест массового скопления людей даже в Новый год. Об этом Общественной службе новостей рассказал академик РАН, эпидемиолог, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Эксперт пояснил, что сейчас пандемия угасает, однако не стоит исключать появления новых инфекций. По его словам, возникновение новых пандемий зависит от любых факторов, даже от выборов в конгресс США.

"Как пишет The Washington Post, голосуют, по сути, две разные цивилизации, и от того, кто победит, будет зависеть практически весь жизненный уклад Штатов, в том числе и то, как будут бороться с пандемией и, соответственно, как она будет развиваться", – отметил Онищенко.

Профессор также призвал не разделять коронавирус и грипп, добавив, что они идут рука об руку в вопросах диагностики. По его мнению, всем стоит привиться от гриппа и коронавируса. Онищенко пояснил, что сейчас в России около 50 миллионов привитых от гриппа, а для создания иммунитета нужно привить еще 70 миллионов.

"Уже начались единичные выявления гриппа, а значит, это пойдет по экспоненте и очень быстро. Не заметим, как через неделю-другую болезнь хватит всю страну. А заходит грипп, как правило, через школы и детские сады", – подчеркнул Онищенко.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус постепенно уступает место другим возбудителям болезней. По ее словам, участились случаи респираторно-синцитиальной инфекции, риновирусов и пневмовирусов.



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