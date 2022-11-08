Иммунолог оценил шансы появления новой опасной мутации COVID-19

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Распространение в Бразилии и других странах варианта коронавируса "Цербер" может привести к появлению новой мутации инфекции. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее стало известно, что в двух штатах Бразилии выявили вариант коронавируса BQ.1, или, как его еще называют, "Цербер". Эта сублиния штамма "Омикрон" обладает большей заразностью, чем остальные мутации. К концу октября ее зафиксировали почти в 30 странах, в том числе и на территории РФ.

Крючков не исключает, что активное распространение "Цербера" может привести к появлению новой мутации коронавируса.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Коронавирус продолжит мутировать, безусловно. Конечно, продолжится эволюция.

Однако новая мутация вряд ли будет сильно превышать "Цербер" по летальности, говорит иммунолог.

"Если говорить об эволюции "Омикрон"-линии, к которой относится "Цербер", то скачка по патогенности и летальности, скорее всего, не будет. Но колебания патогенности и летальности как в одну, так и в другую сторону вполне возможны", – заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов предупредил, что "Цербер" может представлять опасность для наиболее уязвимых категорий граждан. В частности, речь идет о людях в возрасте и тех, кто имеет хронические недуги или иммунодефицит. При заражении у них может развиваться тяжелая форма болезни.



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