13:08Общество
Иммунолог оценил шансы появления новой опасной мутации COVID-19
Фото: Bruna Prado/AP/ТАСС
Распространение в Бразилии и других странах варианта коронавируса "Цербер" может привести к появлению новой мутации инфекции. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее стало известно, что в двух штатах Бразилии выявили вариант коронавируса BQ.1, или, как его еще называют, "Цербер". Эта сублиния штамма "Омикрон" обладает большей заразностью, чем остальные мутации. К концу октября ее зафиксировали почти в 30 странах, в том числе и на территории РФ.
Крючков не исключает, что активное распространение "Цербера" может привести к появлению новой мутации коронавируса.
Однако новая мутация вряд ли будет сильно превышать "Цербер" по летальности, говорит иммунолог.
"Если говорить об эволюции "Омикрон"-линии, к которой относится "Цербер", то скачка по патогенности и летальности, скорее всего, не будет. Но колебания патогенности и летальности как в одну, так и в другую сторону вполне возможны", – заключил эксперт.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов предупредил, что "Цербер" может представлять опасность для наиболее уязвимых категорий граждан. В частности, речь идет о людях в возрасте и тех, кто имеет хронические недуги или иммунодефицит. При заражении у них может развиваться тяжелая форма болезни.
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