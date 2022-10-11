Врач назвал группы риска нового варианта коронавируса "Цербер"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Новый вариант коронавируса "Цербер" может быть опасен для пожилых, а также для людей с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

Ранее специалисты сообщили о быстром распространении нового варианта коронавируса "Цербер", который отходит от линии "Омикрона". Отмечается, что штамм приобрел мутации, помогающие ему ускользать от иммунной системы, даже если человек вакцинировался или переболел COVID-19. Не исключено, что "Цербер" станет источником следующей вспышки коронавируса, считают эксперты.

По словам Алексея Водовозова, "Цербер" входит в группу генетических вариантов коронавируса, у которых есть пять и более мутаций. Сейчас ученые пристально за ними наблюдают.

Инфекция эволюционирует, однако в группе риска по тяжелой форме COVID-19 по-прежнему находятся пожилые люди, а также граждане с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями, отмечает специалист.





Алексей Водовозов врач-терапевт Коронавирус как был тяжелым испытанием для пожилых (65+ лет) и людей любого возраста, но с тяжелыми хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом, аутоиммунной патологией, заболеваниями легких, сердца и прочее, так он и остался. Ничего не изменилось.

Специалист предполагает, что все эти варианты коронавируса, в том числе и "Цербер", в силу своей эволюции могут быть более заразными, чем предыдущие штаммы, и эффективнее уклоняться от антител.

"Эти генетические варианты постепенно начинают набирать силу. Выльется ли это в их превалирование, покажет ближайшее время. Я думаю, что до конца года кто-то из них должен будет подняться и, может быть, даже сместить те варианты, которые сегодня наверху", – заключил эксперт.

Ранее вирусолог Павел Волчков предупредил россиян о возможной новой вспышке коронавируса в стране. По его прогнозам, очередную волну заболеваемости COVID-19 в РФ стоит ждать в конце декабря 2022 года.



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