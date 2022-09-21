Врач рассказала о влиянии COVID-19 на болезнь Альцгеймера

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Любое тяжелое заболевание, в том числе ОРЗ с температурой, может ухудшить состояние пациентов с болезнью Альцгеймера. Об этом в интервью RT заявил врач-геронтопсихиатр и вице-президент фонда "Альцрус" Мария Гантман.

Она отметила, что связь коронавируса и болезни Альцгеймера не доказана.

Однако, пояснила специалист, состояние человека, у которого уже наблюдались какие-то проблемы, а после он испытал стресс, может ухудшиться. При этом стресс может появиться, если гражданин попал в больницу с коронавирусом или тяжело перенес заболевание дома.

Гантман напомнила, что в число симптомов постковидного синдрома входят ослаблением памяти и астения.

В России за последние сутки выявили 53 045 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 4 321 заболевшему. 107 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались. За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 59 718 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 19 537 543 человека.

