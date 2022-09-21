Врач рассказала, какую пользу человеку может принести простуда

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Риновирус – насморк и заложенность носа – может стать хорошим подспорьем при росте заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на доктора биологических наук, профессора университета Джорджа Мейсона и главного научного сотрудника Медико-Генетического Научного Центра РАМН Анчи Барановой. Она рассказала, как простые сопли могут защитить организм от COVID-19.

Врач поделилась, что нос для коронавируса является местом проникновения, в то время как для риновирусов – местом обитания. Последние вызывают у человека состояние болезненности и заложенности, которое часто протекает без повышения температуры, считает эксперт.

"На самом деле, когда есть сопли – это хорошо. Это отличная вещь, потому что сопли – это полисахариды, прикрепленные на белках, которые все делают очень вязким. Новый прилетевший вирус – он не может через это пройти. Сопли нужны для того, чтобы с высмаркиванием весь наработанный вирус убирать, чтобы побыстрее это все купировать", – отметила Баранова.

Кроме того, утверждает специалист, когда у человека нос забит слизью, то у другого подобного недуга нет практически никакой возможности проникнуть в организм. Баранова заявила, что сопли при переходе в горло так или иначе защищает его. По ее словам, благодаря слизи для вируса не остается места.

"И есть статьи, исследования, в которых прямо показано, что риновирус находится в антагонизме (в противоборстве. – Прим. ред.) с коронавирусом. То есть, когда у вас полный нос соплей и когда там интерфероновый ответ, вызванный размножением риновируса, коронавирусу туда приземлиться труднее", – заключила Баранова.

Ранее сообщалось, что новая российская вакцина от COVID-19 "Конвасэл" разработки Федерального медико-биологического агентства поступит в гражданский оборот до 25 сентября. Отмечается, что препарат может применяться для ревакцинации после прививки другими вакцинами.