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Общество

08:32

Эксперт рассказал о пиковых значениях осенне-зимней волны COVID-19 в РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны коронавируса, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Следующая волна, осенне-зимняя, будет заметной. Думаю, что однозначно мы уйдем за 100 тысяч выявленных случаев в сутки. Будет ли это 100, 140 или даже 200 тысяч, сказать сложнее", – рассказал он в интервью радио Sputnik.

Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

По словам Крючкова, в настоящее время в России циркулируют не самые патогенные, но более заразные штаммы COVID-19.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России является управляемой. По ее словам, волна коронавируса уходит в регионы. При этом в 27 субъектах РФ, среди которых – Москва и Московская область, фиксируется снижение заболеваемости.

Рост наблюдается в 50 регионах, еще 8 уже вышли на плато.

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Сюжет: Коронавирус

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