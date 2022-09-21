Эксперт рассказал о пиковых значениях осенне-зимней волны COVID-19 в РФ

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Более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны коронавируса, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Следующая волна, осенне-зимняя, будет заметной. Думаю, что однозначно мы уйдем за 100 тысяч выявленных случаев в сутки. Будет ли это 100, 140 или даже 200 тысяч, сказать сложнее", – рассказал он в интервью радио Sputnik.

Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

По словам Крючкова, в настоящее время в России циркулируют не самые патогенные, но более заразные штаммы COVID-19.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России является управляемой. По ее словам, волна коронавируса уходит в регионы. При этом в 27 субъектах РФ, среди которых – Москва и Московская область, фиксируется снижение заболеваемости.

Рост наблюдается в 50 регионах, еще 8 уже вышли на плато.

