Врач рассказал, можно ли отличить "Омикрон" от гриппа и других ОРЗ

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На сегодняшний день отличить COVID-19 от гриппа или других острых респираторных заболеваний можно только с помощью медицинских тестов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заслуженного врача России Михаила Кагана.

Он объяснил, что для преобладающего в настоящее время штамма "Омикрон" характерны следующие симптомы: насморк, кашель и першение в горле, повышенная температура тела. Все то же самое проявляется и при других болезнях. Кроме того, современные варианты коронавируса, в отличие от более ранних, не приводят к потере обоняния, что также не позволяет распознать COVID исключительно по симптомам.

При этом важно четко определить, с какой болезнью столкнулся пациент. Дело в том, что сейчас уже есть препараты, предназначенные для борьбы именно с SARS-CoV-2. Они позволяют на 30% снизить риск осложнений и, соответственно, госпитализации.

"Это современные эффективные препараты, но не дешевые и от других инфекций не помогают. Поэтому целенаправленно лечить от ковида важно тех, кто находится в группе риска и у кого ковид может протекать тяжело", – отменил Каган.

Кроме того, по его словам, тестирование на COVID-19 позволяет не только отслеживать динамику болезни, но и предотвратить распространение вируса посредством назначения человеку самоизоляции.

Также врач коснулся вопроса возможного локдауна на фоне роста заболеваемости. Сейчас, считает Каган, вводить его нет смысла, поскольку "Омикрон" в большинстве случаев протекает у людей так, что они его даже не замечают.

За последние сутки в России выявили 46 474 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализация потребовалась 4 651 заболевшему. 98 пациентов скончались от последствий COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус перенесли 19 477 825 россиян.

