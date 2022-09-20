Выявлены риски появления болезней сердца после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Специалисты Вашингтонского университета выявили риск возникновения сердечных болезней после перенесенного коронавируса в легкой форме. Материалы исследования представлены в издании Nature Medicine.
В результате эксперимента выявлено, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться с сердечно-сосудистыми осложнениями в будущем. Ученые проанализировали медкарты 150 тысяч пациентов. Далее специалисты провели параллель между переболевшими коронавирусом и контрольной группой, в состав которой входили 10 миллионов человек.
После эксперимента ученые получили результаты: от 30 дней до года после выздоровления риск возникновения инсульта был на 52% выше, сердечного приступа – на 63%, сердечной недостаточности – на 72%. Специалисты также выявили, что после перенесенной болезни есть шанс закупорки тромбов легких.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что симптомы коронавируса, которые длятся более недели, представляют высокую опасность. Он считает, что COVID-19 может оказывать негативное влияние на почки, сердце, центральную нервную систему и кишечник.
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