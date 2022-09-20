В России за сутки выявили 46 474 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за последние сутки выявили 46 474 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 4 651 заболевшему. 98 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 52 194 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 19 477 825 человек.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России является управляемой. По ее словам, волна коронавируса уходит в регионы. При этом в 27 субъектах РФ, среди которых – Москва и Московская область, фиксируется снижение заболеваемости.

Рост наблюдается в 50 регионах, еще 8 уже вышли на плато.

