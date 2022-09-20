Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

01:23

Инфекционист допустил рост числа заболевших коронавирусом в РФ до 100 тыс в сутки

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов допустил возможный рост числа заболевших коронавирусом в России до 100 тысяч в сутки. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, несмотря на то, что в некоторых регионах заболеваемость стабильна или снижается, во многих субъектах она растет, поэтому риск сохраняется.

"Я не могу прогнозировать, дорастет ли число заболевших до 100 тысяч в сутки, но однозначно такая возможность существует. Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски", – сказал он.

По данным Чуланова, в последнее время тяжелое течение болезни развивается не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно вакцинировался. Инфекционист также отметил важность вакцинации от гриппа.

Ранее сообщалось, что в Москве заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они будут работать у станций метро и МЦК, а также у железнодорожных станций по будням с 08:00 до 20:00 и по укороченному графику в выходные дни. Также привиться от гриппа можно в ГУМе ежедневно с 10:00 до 21:00.

До этого директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что смена штаммов у коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа, примерно раз в 8 месяцев. Он уточнил, что с начала пандемии COVID-19 штамм поменялся три раза.

Ученые предупредили о новой мутации коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать