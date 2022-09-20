Инфекционист допустил рост числа заболевших коронавирусом в РФ до 100 тыс в сутки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов допустил возможный рост числа заболевших коронавирусом в России до 100 тысяч в сутки. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, несмотря на то, что в некоторых регионах заболеваемость стабильна или снижается, во многих субъектах она растет, поэтому риск сохраняется.

"Я не могу прогнозировать, дорастет ли число заболевших до 100 тысяч в сутки, но однозначно такая возможность существует. Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски", – сказал он.

По данным Чуланова, в последнее время тяжелое течение болезни развивается не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно вакцинировался. Инфекционист также отметил важность вакцинации от гриппа.

Ранее сообщалось, что в Москве заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они будут работать у станций метро и МЦК, а также у железнодорожных станций по будням с 08:00 до 20:00 и по укороченному графику в выходные дни. Также привиться от гриппа можно в ГУМе ежедневно с 10:00 до 21:00.

До этого директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что смена штаммов у коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа, примерно раз в 8 месяцев. Он уточнил, что с начала пандемии COVID-19 штамм поменялся три раза.

