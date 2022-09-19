Врач рассказал, как будет переноситься грипп после коронавируса

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Постковидный синдром негативно влияет на иммунную систему, в связи с этим увеличивается вероятность заболевания гриппом, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Однако осложнения ковида – иммунная проблема, поэтому грипп у таких людей будет протекать, скорее всего, нетипично и достаточно тяжело. Если после ковида аутоиммунное заболевание не развилось, лучше пройти вакцинацию от гриппа. Уже имеющаяся аутоиммунная патология – это противопоказание к вакцинации", – рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.
По словам специалиста, прививаться от гриппа необходимо ежегодно перед осенне-зимним сезоном, так как эффективность вакцины снижается на 6–10% в месяц. Он также уточнил, что прививка работает против определенного штамма, который был признан превалирующим. В настоящее время это H3N2, циркулировавший в прошлые годы.
Поздняков рекомендовал не проходить одновременно вакцинацию против гриппа и коронавируса. По его мнению, между прививками следует сделать перерыв в один месяц.
"Любая острая респираторная инфекция – противопоказание к плановой вакцинации в течение месяца после выздоровления", – добавил врач.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа.
По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года. Крючков предупредил, что ждать конца эпидемии коронавируса в ближайший осенне-зимний период также не нужно.
Ученые предупредили о новой мутации коронавируса
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