Врач рассказал, что привившиеся от гриппа легче переносили коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказал, что пациенты, которые привиты от гриппа, легче переносят коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.
Он напомнил, что специалисты провели много дополнительных научных исследований, которые в настоящее время суммированы.
"И если сделать резюме по всем исследованиям, которые были проведены, то прививка от гриппа повышает неспецифический противовирусный иммунитет не только от гриппа, как оказалось, а также и от других вирусных инфекций, потому что стимулируются неспецифические противовирусные защитные реакции", – рассказал Тимаков.
Он подчеркнул, что в том числе это касается тех, кто болел COVID-19.
"Легче болели, меньше попадали в больницы, меньше было нехороших исходов в отделениях реанимации", – добавил врач.
5 сентября в РФ стартовала кампания по профилактике от гриппа. В рамках реализации программы население проинформируют о мерах защиты от гриппа, важности и преимуществах вакцинопрофилактики.
В период с 5 сентября по 1 декабря текущего года в стране планируют охватить около 60% населения профилактическими прививками, еще 75% – тех, кто находится в группах риска.
Ранее доктор биологических наук Константин Северинов предупредил, что в России в этом году волны гриппа и коронавирусной инфекции могут совпасть.
В РФ стартовала прививочная кампания против гриппа
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