Педиатр ответил на частые вопросы родителей о здоровье детей в школе и детсаду

Часто бывает, что после первой недели в школе или детсаду у ребенка начинаются симптомы болезни. Поэтому у родителей всегда возникает много вопросов, как обезопасить детей от вирусов и инфекций. На самые популярные из них ответил педиатр Роман Тивиков.

Как часто ребенок может болеть?

Согласно последним медицинским данным, совершенно нормально, если ребенок, посещающий детский сад, болеет каждый месяц, то есть где-то 10–12 раз в год, отметил Тивиков. Для школьника норма – до четырех раз в течение двенадцати месяцев.





Роман Тивиков врач-педиатр Самое главное – не сколько ребенок болеет, а как. Если после недуга он полностью выздоравливает, то все нормально. Если же встречи с инфекциями всегда проходят тяжело, часто бывают осложнения и рецидивы, надо посоветоваться с наблюдающим педиатром. Возможно, потребуется обращение к иммунологу.

Бывает еще, что ребенка бесконечно мучает насморк, хотя других проявлений ОРВИ нет. В этом случае тоже надо идти к врачу и разбираться. Вероятно, дело не в вирусах: у ребенка может быть аллергия.

Как защищаться от вирусов?

По словам педиатра, перед походом в детский коллектив не стоит давать ребенку иммуномодуляторы, а также мазать ему нос или орошать горло. Профилактические препараты в таких случаях не работают.

При этом после посещения общественных мест врач рекомендовал промывать нос солевым раствором. "Это полезно делать и здоровому человеку. Так мы смоем осевшие на слизистой вирусы, аллергены и увлажним полость носа", – пояснил врач.

Для промывания можно купить в аптеке морскую воду или обычный физраствор.

Можно ли посещать детсад или школу при остаточном кашле?

Остаточный кашель чаще всего бывает у детей дошкольного возраста и может продолжаться до двух недель после болезни. Слизистые не так быстро восстанавливаются, поэтому возникает першение в горле и непродолжительное сухое покашливание.





Роман Тивиков врач-педиатр Если врач провел осмотр и подтвердил, что никаких симптомов болезни нет, в детсад или школу идти можно. При остаточном кашле малыш обычно не заразен.

При этом ребенку очень нужен активный образ жизни и подвижные игры. Они увеличат количество и объем дыхательных движений, и малыш сможет быстрее выкашлять все, что осталось от болезни, подчеркнул педиатр.

Что делать, если у ребенка увеличились лимфоузлы?

По словам врача, увеличение лимфоузлов еще не признак воспаления. Чаще всего это показатель работы иммунитета.



"Плохо, когда лимфоузлы горячие, болят, быстро увеличиваются и не перекатываются при прикосновении пальцами. Тогда с ребенком надо идти к врачу. Он может порекомендовать сдать общий анализ крови и при необходимости выпишет антибиотики", – отметил Тивиков.

Что делать, когда ребенок часто жалуется на головную боль?

Одна из причин головной боли у ребенка – нарушение режима сна и бодрствования. "Научите своих детей ложиться и вставать в одно и то же время. Таким образом, с большой долей вероятности удастся вылечить или даже предотвратить у них головную боль. Но это при условии, что нет других симптомов", – рассказал педиатр.

По словам Тивикова, если у ребенка также наблюдаются першение в горле, насморк и другие подобные проявления болезни, то речь может идти уже о вирусной инфекции, которую нужно будет лечить.