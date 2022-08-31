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Ортопед рассказала, какой должна быть сменка для школы и детсада

Сменка что надо: как правильно выбрать обувь ребенку в школу и детсад
обществодети

От обуви, в которой дети ходят большую часть времени, зависит не только их ежедневный комфорт. Она также может повлиять на развитие стоп и осанки ребенка. Рассказываем, как выбрать подходящую сменку для школы и детского сада.

Гибкость и безопасность

Для правильного развития и формирования детской стопы очень важно, чтобы ребенок как можно чаще ходил босиком. Это возможно дома и где-нибудь на дачном участке в летние деньки. Но в детском саду и школе нужно носить обувь.

"Ноги детей заключены в сменку минимум по четыре часа пять дней в неделю. Поэтому выбирать такую обувь надо очень тщательно, чтобы в ней ребенок ощущал себя также естественно, как если бы ходил босиком", – рассказала Москве 24 детский ортопед, подиатр (специалист, который занимается проблемами стопы и голени) Светлана Коршунова.

Самое главное в выборе обуви – это подошва. Она должна быть достаточно мягкой и хорошо гнуться, особенно в области изгиба пальцев. Жесткая подошва обладает плохой амортизирующей способностью и не дает стопе естественно перекатываться с передней на заднюю часть.

Во время примерки попросите ребенка встать в обуви на носочки, затем на пяточки, походить и попрыгать. Ногам должно быть удобно во всех положениях.
Светлана Коршунова
детский ортопед, подиатр

Проверьте также поверхность подошвы: из соображений безопасности она не должна скользить. Если выбираете сменку для школьника, стоит обратить внимание и на цвет обуви. Некоторые учебные заведения требуют, чтобы подошва была светлой, так как темная может оставлять следы на полу.

Что касается каблука, то он не нужен в обуви для повседневной носки. Подошва сменки должна быть ровной, без каких-либо перепадов с пятки на носок.

Легкость и фиксация

Возьмите понравившуюся модель в руки и оцените ее вес. Чем легче обувь, тем комфортнее в ней будет ребенку. Тяжелые ботинки плохо воздействуют на мышцы стоп, и ноги в них быстро устают.

"Очень важно правильно подобрать обувь по размеру. Оцените расстояние от кончика самого длинного пальца до края стельки. Запас должен составлять примерно 5–10 миллиметров. Недопустимо, чтобы обувь где-то жала или давила", – отметила врач.

Не берите сменку на вырост. Если ноги будут в ней болтаться, то ребенок легко может запнуться и травмироваться. Обувь должна сидеть плотно и хорошо фиксировать стопу с помощью липучек, молний, застежек или шнуровки (при условии, что ребенок уже сам хорошо умеет завязывать шнурки).

Именно поэтому балетки – это очень плохой вариант. Они не имеют дополнительной фиксации и часто сваливаются. Девочки пытаются удержать их за счет усилий пальцев ноги, а это приводит к неправильной работе мышц стопы.
Светлана Коршунова
детский ортопед, подиатр

Кроме этого, балетки, также как и туфли-лодочки, часто имеют зауженный нос, и это тоже не очень хорошо. Передняя часть обуви должна быть широкой, тогда не будут деформироваться детские пальцы.

Ботинки с высоким жестким задником тоже не нужны ребенку, предупредила ортопед. Вопреки устоявшемуся мнению, нельзя фиксировать голеностопный сустав. Это ограничит его работу и приведет к мышечному дисбалансу. Задник должен быть небольшим и формоустойчивым, чтобы давать стопе свободу и быстро возвращаться в первоначальный вид.

Экологичность и удобство

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Еще один важный момент при выборе деткой обуви: ноги в ней должны "дышать". Поэтому покупать стоит модели из натуральных материалов – кожи и текстиля.

"Казалось бы, с этой точки зрения лучший вариант для сада и школы – это открытые модели типа босоножек. Но они недостаточно фиксируют ногу ребенка, и это может стать причиной травмы во время подвижных игр. Поэтому лучше берите сменку с закрытой или полузакрытой передней частью", – посоветовала ортопед.

Обязательно попросите ребенка самостоятельно надеть и снять ботинки. Важно, чтобы ему было удобно это делать. Особенно внимательно проверяйте молнии. Они должны легко застегиваться и расстегиваться, а материал – не попадать в прорезь бегунка.

Пройдитесь рукой по внутренней поверхности обуви – там не должно быть неровностей и выступающих грубых швов. Идеальная стелька – гладкая, без выпуклостей и не сминающаяся.
Светлана Коршунова
детский ортопед, подиатр

Не соглашайтесь на покупку анатомического аксессуара – это лишь уловка производителей обуви. Такие стельки и в целом ортопедические ботинки не нужны здоровым детям. Если у ребенка есть проблемы, то носить особую обувь назначит врач. Специалисты изготавливают ее индивидуально, учитывая особенности деформации ног.

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Трошина Любовь

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