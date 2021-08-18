Педиатр назвала главные критерии выбора безопасного школьного рюкзака

Сборы к 1 Сентября идут вовсю. Родители вместе со своими детьми штурмуют магазины в поисках новой формы, тетрадей и канцелярских товаров. Но важно помнить, что ребенка к Дню знаний нужно не только правильно собрать, но и морально подготовить. Вместе с экспертами мы перечислим главные ошибки на этом пути, чтобы вы могли их избежать.



Вечный недокомплект

Историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с Москвой 24 отметил, что зачастую родители забывают купить ребенку необходимые школьные принадлежности.





Александр Снегуров историк, заслуженный учитель РФ Подчас у ученика не оказывается линейки и других геометрических приборов. Почему-то именно так сложилось.

"Пенала даже порой у ребенка нет. Просто кинул ручку и карандаш в портфель и пошел", – делится наблюдениями Снегуров.

При выборе геометрических приборов эксперт не рекомендует родителям покупать металлические модели из-за более острых углов.

"Бывает, дети в процессе игр иногда орудуют этими приборами. Из-за острых углов металлические линейки менее безопасны для ребенка", – пояснил Снегуров.

По этой причине педагог рекомендует присмотреться к пластиковым вариантам.



Одежда с сюрпризом

При выборе школьной формы Снегуров призывает обращать внимание на более консервативные варианты.

"Общее положение родителям: не пытайтесь свое честолюбие и амбиции продемонстрировать при выборе одежды для своих детей. Не этим хорош ребенок. Надо ориентироваться на умеренность, разумность и эстетику делового стиля", – советует заслуженный учитель РФ.

Член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что выбор некачественной школьной формы может оказаться губительным для здоровья ребенка.





Ирина Добрецова член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Если приобрести форму в сомнительных местах, из-за ткани у детей могут возникнуть раздражения на коже. Мы не знаем, как ее варили и какие краски на нее наносили.

"В месте, где вы покупаете форму, я бы посмотрела сертификат на нее. Также обращайте внимание на характерный запах. Если он есть, ткань может быть токсичной. Выбирайте гипоаллергенные ткани, чтобы обезопасить ребенка от возможных реакций", – обращает внимание педиатр.

Также эксперт призывает родителей при выборе школьной формы отказаться от обтягивающих фасонов.

"Одежда и белье не должны нигде ничего сдавливать. Те же узкие джинсы у девочек могут спровоцировать развитие заболеваний, связанных с гинекологией, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как оказывается давление на область живота. У мальчиков плотная одежда также может вызвать проблемы с развитием мочеполовой системы и выработкой сперматозоидов в дальнейшем", – предупреждает собеседница Москвы 24.

Добрецова рекомендует отказаться от тесных моделей школьной формы в пользу более свободных вариантов из хлопковой дышащей ткани.



Не нагружаем спину

При выборе рюкзака для ребенка родителям важно учитывать несколько простых рекомендаций, говорит Добрецова. Если не брать их в расчет, школьник может заработать проблемы со спиной, сказала педиатр.





Ирина Добрецова член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Осанка – очень важный элемент. А неправильный выбор рюкзака может привести к искривлению всех отделов позвоночника. Из-за этого могут быть желудочно-кишечные проблемы и головные боли.

"Ширина рюкзака не должна быть больше ширины плеч. То есть он не должен быть очень большим. Для школьников младших классов лучше выбирать рюкзак с формоустойчивой спинкой", – перечисляет рекомендации врач.

Эксперт советует выбирать модели рюкзаков с лямками шириной примерно 5 сантиметров – так они не будут натирать школьнику плечи.

Также родителям перед 1 Сентября важно показать ребенку, как правильно носить рюкзак, отметила эксперт.

"Необходимо отрегулировать ремни так, чтобы рюкзак прилегал ровно к спине. Причем оба ремня нужно подстроить одинаково. Так нагрузка распределится равномерно", – сказала педиатр.





Ирина Добрецова член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Вес полного рюкзака должен составлять до 10–15% от веса ребенка. То есть для ученика 1-го класса это в среднем 1,5 килограмма. Больше я бы посоветовала не давать. Если это 9–11-й класс – 4 килограмма.

"Важно учитывать, что вес самого рюкзака первоклассника составляет примерно 0,5–0,7 килограмма. Значит, примерно столько же он может туда положить. Рюкзак ученика старших классов весит примерно 1,2 килограмма. Такой ребенок может положить туда еще около 3 килограммов", – советует Добрецова.

Набитый ранец даже может стать причиной плохой учебы, продолжает эксперт.

"Когда школьник пронес этот тяжелый рюкзак, у него затекают мышцы в спазме. Из-за этого кровь к головному мозгу нормально не поступает. А это может привести к проблемам с восприимчивостью школьного материала", – предупреждает Добрецова.

Она добавила, что для безопасности детей лучше всего выбирать рюкзаки со светоотражающими элементами.



Без инопланетян на обложке

Александр Снегуров посоветовал родителям выбирать тетради, которые по своему оформлению подходят к тому или иному школьному предмету.

"Даже рисунок на обложке нужно учесть. Я бы рекомендовал, чтобы на тетрадях по истории не было котят, каких-то инопланетян или мотоциклистов. Для меня было бы лучше, чтобы это была тетрадь либо в нейтральной обложке, либо на историко-культурную тему", – объясняет заслуженный учитель РФ.

Эксперт подчеркнул, что правильный выбор тетради поможет школьнику сконцентрироваться на изучении конкретного предмета.

Настроить забыли

Зачастую в семье перед учебным годом родители не дают детям правильную установку на работу, поделился Снегуров. Многие взрослые просто не придают этому моменту значения, говорит он. По словам педагога, эта недоработка заметно снижает эффективность ребенка в школе.

"Либо детей настраивают на учебу и преодоление препятствий, либо на следование вялому курсу: как пойдет, так и пойдет. Правильный настрой – фундаментальная задача, которая стоит перед родителями и школой в целом", – заявил эксперт.

Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина рассказала Москве 24, что настроем ребенка к школе желательно заняться за пару недель до 1 Сентября. За это время детей важно правильно мотивировать на тягу к знаниям, отметила эксперт. Главное, что настрой не должен быть завязан на отношениях "купля-продажа", говорит она.

"Не может быть ничего в таком духе: "Ты сдашь четверть на 5, и я тебе за это что-то куплю". Где здесь стремление к познанию? Ребенок начинает учиться не ради себя, а ради своих родителей, чтобы что-то от них получить", – сказала Гераськина.





Полина Гераськина член Международной профессиональной ассоциации психологов Ребенку нужно рассказать, что благодаря учебе он может узнать много новой разной информации и это классно. Так он взрослеет, развивается. И необходимо объяснить, что ребенок учится не ради того, чтобы поступить куда-нибудь, а для возможности общаться с разными людьми на всевозможные темы.

Родителям важно не забывать, что они могут своим примером привить ребенку желание развиваться, говорит собеседница Москвы 24.

"Если родители не учатся чему-то новому, то откуда это возьмет ребенок? Как он узнает, что можно ходить на всевозможные кружки и читать разные книги. Самый главный мотиватор – это родители", – напоминает Гераськина.

Также взрослым необходимо плавно перестраивать распорядок дня ребенка после летних каникул, говорит специалист. К примеру, если школьник на отдыхе постоянно ложился в 11 вечера, то необходимо постепенно сокращать это время на 15 минут. Так ребенок сможет безболезненно адаптироваться к учебному распорядку дня, сказала Гераськина.

Она добавила, что для продуктивной учебы школьнику необходимо спать 8–9 часов.

