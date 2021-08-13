Психолог рассказал, как подготовить ребенка к переходу в другую школу

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Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как подготовить ребенка к переходу в новую школу. Об этом сообщает "Радио 1".

Специалист отметил, что в случае если у ребенка случаются конфликты со сверстниками или педагогами, то необходимо попытаться их сгладить. Перевод в другое образовательное учреждение должен стать лишь крайней мерой.

Если перевод неизбежен, то родителям стоит заранее узнать об учебной программе в новой школе и при необходимости нанять для ребенка репетитора, который поможет ему подготовиться к занятиям.

"Когда в новой школе лучше учебные программы, а у вас относительно ребенка какие-то наполеоновские планы – Стэнфорд, Оксфорд, какие-то другие вузы, – то адаптироваться к новым программам нужно вместе с репетитором. Лучше делать это заранее. Когда школьнику будет просто скучно изучать более слабые программы, переход будет для него комфортнее", – пояснил психолог.

Он также подчеркнул, что в случае смены учебного заведения из-за переезда ребенку не придется менять модель поведения. При этом с возрастом дети начинают воспринимать такую необходимость намного легче.

Ранее медик и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как предостеречь детей от заболевания коронавирусной инфекцией. Учащиеся будут проходить обучение в очном формате. Поэтому, как отметил врач, дети, которые не прошли вакцинацию, должны носить медицинские маски во время занятий.

Также он добавил, что педагогам обязательно нужно пройти вакцинацию. Такой шаг скажется на эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и подтолкнет подрастающее поколение к прививке.