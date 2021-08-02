Врач Комаровский рассказал, как ребенку не заболеть COVID-19 в школе

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Медик и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как предостеречь детей от заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом специалист рассказал радиостанции "Комсомольская правда".
Учащиеся будут проходить обучение в очном формате. Поэтому, как отметил врач, дети, которые не прошли вакцинацию, должны носить медицинские маски во время занятий. Также он добавил, что педагогам обязательно нужно пройти вакцинацию. Такой шаг скажется на эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и подтолкнет подрастающее поколение к прививке.
"Учителя должны показывать пример. Вакцинация – это хорошо. Это отличный способ агитировать подрастающее поколение сделать прививку", – пояснил эксперт.
По мнению Комаровского, также стоит уделить внимание установке в классах термометров и гидрометров, которые помогут отслеживать температуру и влажность воздуха в течение дня.
Ранее были названы причины невосприимчивости к коронавирусу. По словам директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна, ученым удалось выделить три маркера невосприимчивости к вирусу – интерфероновый, цитокиновый и генетический.
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