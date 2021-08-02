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Общество

04:17

Академик РАН перечислил причины невосприимчивости к коронавирусу

медицина общество

Фото: depositphotos/lightsource

Названы причины невосприимчивости к коронавирусу. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал в интервью директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, ученым удалось выделить три маркера невосприимчивости к вирусу – интерфероновый, цитокиновый и генетический.

"Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров", – подтвердил эксперт.

Тотолян отдельно отметил, что указанные маркеры не носят абсолютный характер. Он заявил о важности комплексного подхода к их оценке.

Специалист также пояснил, что факторы невосприимчивости могут иметь как положительный, так и отрицательный характер.

"Небольшой стресс – это плюс, а хронический стресс – минус, и он приводит к иммуносупрессии (угнетению иммунитета). На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное", – привел пример Тотолян.

Эпидемиолог добавил, что причины невосприимчивости к коронавирусу не ограничиваются лишь тремя указанными факторами. Сейчас исследования в данной области продолжаются.

Ранее британские ученые описали вероятное появление варианта коронавируса с более высоким процентом тяжелого течения заболевания. Сообщалось, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся.

До этого биологи из Японии сообщили, что штамм "Лямбда" обладает повышенной заразностью. Кроме того, указанный вариант инфекции может скрываться от иммунной системы человека.

Японские ученые заявили, что штамм коронавируса "Лямбда" устойчив к иммунитету

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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