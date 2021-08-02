Академик РАН перечислил причины невосприимчивости к коронавирусу

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Названы причины невосприимчивости к коронавирусу. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказал в интервью директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, ученым удалось выделить три маркера невосприимчивости к вирусу – интерфероновый, цитокиновый и генетический.
"Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров", – подтвердил эксперт.
Тотолян отдельно отметил, что указанные маркеры не носят абсолютный характер. Он заявил о важности комплексного подхода к их оценке.
Специалист также пояснил, что факторы невосприимчивости могут иметь как положительный, так и отрицательный характер.
"Небольшой стресс – это плюс, а хронический стресс – минус, и он приводит к иммуносупрессии (угнетению иммунитета). На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное", – привел пример Тотолян.
Эпидемиолог добавил, что причины невосприимчивости к коронавирусу не ограничиваются лишь тремя указанными факторами. Сейчас исследования в данной области продолжаются.
Ранее британские ученые описали вероятное появление варианта коронавируса с более высоким процентом тяжелого течения заболевания. Сообщалось, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся.
До этого биологи из Японии сообщили, что штамм "Лямбда" обладает повышенной заразностью. Кроме того, указанный вариант инфекции может скрываться от иммунной системы человека.
Японские ученые заявили, что штамм коронавируса "Лямбда" устойчив к иммунитету
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