Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса – СМИ

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Врачи из британского агентства Общественного здравоохранения (PHE) выявили новый штамм коронавируса – B.1.621. Об этом сообщает издание Daily Express.

Уточняется, что данная мутация была обнаружена у 16 жителей Великобритании, а также в Соединенных Штатах, Южной Америке и Европе.

"B.1.621 был обнаружен как минимум у 16 ​​человек. <...> Имеющиеся на рынке вакцины против коронавируса считаются эффективными против этого нового штамма", – говорится в сообщении.

Сейчас ученые затрудняются утверждать, что новый штамм вызывает более серьезные осложнения, чем предыдущие варианты коронавируса. В PHE пока изучают этот вид COVID-19 и, при необходимости, собираются провести тестирование среди населения, чтобы ограничить распространение инфекции.

Ранее в научном центре "Вектор" сообщили, что в России обнаружен "бразильский" штамм коронавируса "Гамма". Там пояснили, что он, как и "индийский" штамм "Дельта", является более заразным.

По словам экспертов, на сегодняшний день "индийский" вариант становится доминирующим во многих странах. Согласно информации специалистов, получено несколько образцов вариантов коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.