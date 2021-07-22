Единичные случаи "Гамма"-штамма коронавируса выявлены в РФ

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"Бразильский" штамм коронавируса "Гамма" обнаружен в России. Он, как и "индийский" штамм "Дельта", является более заразным. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научный центр "Вектор".

"На территории РФ широкое распространение получил вариант "Дельта", выявлены единичные случаи варианта "Гамма", – говорится в сообщении.

Штаммы "Гамма" и "Дельта" отнесены к категории вызывающих озабоченность, поскольку они более заразные и могут снижать эффективность антител.

"Варианты "Лямбда" и "Эпсилон", относимые к вариантам, вызывающим интерес, выявлены на территории Российской Федерации не были", – уточнили специалисты.

Эксперты отметили, что на сегодняшний день "индийский" вариант становится доминирующим во многих странах.

"С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами нет оснований ожидать вытеснения варианта "Дельта" уже изученными разновидностями SARS-CoV-2", – рассказали в "Векторе".

По информации специалистов, получено несколько образцов вариантов коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.

Ранее руководитель филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге рассказал, что очень серьезным оружием против появления новых штаммов является вакцинация. Он отметил, чем больше будет появляться новых мутаций вируса, тем выше вероятность того, что рано или поздно появится такой штамм, который сможет ускользнуть от действия вакцин.

Эксперт также подчеркнул, что согласен с заявлением директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что в мире могут появиться новые варианты коронавируса, которые окажутся опаснее, чем нынешний штамм "Дельта".

