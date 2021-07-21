РФ к ноябрю может добиться 80-процентного коллективного иммунитета к COVID-19 – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

80-процентный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть достигнут уже к 1 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года", – сказала Голикова на совещании Владимира Путина с членами кабмина.

Она пояснила, что по достижении этой планки можно будет перейти к вакцинации граждан от коронавируса раз в год. К настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины получили уже 36,6 миллиона россиян, завершили вакцинацию 22,6 миллиона.

По данным Голиковой, Москва, Санкт-Петербург и еще 15 регионов уже приблизились к уровню коллективного иммунитета в 60% с учетом переболевших и привитых.

"Это Москва, Санкт-Петербург, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа", – сказала вице-премьер.

Она уточнила, что лидерами по числу привитых граждан на 100 тысяч населения являются 11 регионов РФ. Это Краснодарский край, Подмосковье, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области, Республика Хакасия, Мордовия, Республика Адыгея, Москва и Чеченская Республика.

"Наибольшую долю от числа вакцинированных составляют лица в возрасте старше 60 лет – это 31,4%. На втором месте – граждане 40–49 лет, на третьем – 30–39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается у граждан в возрасте от 18 до 29 лет", – указала Голикова.

Также она отметила, что с июля по сентябрь в гражданский оборот поступит свыше 67 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Ранее Владимир Путин потребовал от правительства предпринять шаги для ускорения темпов вакцинации от коронавируса в стране. Глава государства в то же время подчеркнул, что нельзя навязывать прививку.

В России за последние сутки выявили 23 704 новых случая коронавируса. В 10,4% случаев отсутствовали клинические проявления, как сообщили в Оперштабе.

