Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин потребовал от правительства ускорить темпы вакцинации населения России от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии", – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Президент отметил, что большинство россиян осознают необходимость прививки. Именно поэтому им необходимо объяснять различные аспекты вакцинации, а не заниматься ее навязыванием, уверен Путин.
"Важно <...> подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Очень важно, часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять", – подчеркнул он.
В то же время глава государства заявил о необходимости следить за соблюдением прав людей, которые не могут по каким-либо причинам вакцинироваться против коронавирусной инфекции.
Ранее Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору и Минздраву переработать процесс вакцинации населения с целью достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%.
Отмечается, что ведомства должны были представить расчеты потребности в вакцинах. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.
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