Врач рассказал о мерах предосторожности для привившихся от COVID-19

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В первые дни после вакцинации от COVID-19 не рекомендуются физические нагрузки, кроме того, следует принять меры, чтобы не заболеть коронавирусом до получения второй прививки. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Самое важное – до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты – антитела, клетки памяти и так далее", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Поздняков подчеркнул, что к моменту введения второй дозы вакцины иммунный ответ уже, как правило, сформирован, поэтому человек становится полностью защищенным от вируса. Если все же не удалось уберечься от заражения COVID-19 до второй прививки, то необходимо обратиться к врачу.

Ранее Поздняков рассказал, что отказ от вакцины и низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса. Он также подчеркнул, что существующие мутации не влияют на эффективность вакцины.

В свою очередь, директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику.

