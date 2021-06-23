Врач рассказал об опасных последствиях отказа от вакцины против коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Отказ от вакцины и низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса, заявил главный врач "Инвитро-Сибирь", инфекционист Андрей Поздняков, передает РИА Новости.
Он также подчеркнул, что существующие мутации коронавируса не влияют на эффективность вакцины.
"Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут работать. Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой", – сказал он.
Врач отметил, что целью мутаций является повышение выживаемости вируса и его распространение. Они происходят при долгом нахождении вируса в одном организме и его попытках бороться с иммунной системой. Поздняков подчеркнул, когда вирус попадает уже в подготовленный – вакцинированный – организм, то он не успевает мутировать, поскольку иммунная система реагирует быстрее.
"В будущем может появиться мутантный вирус, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти очень много времени", – отметил инфекционист.
Ранее врачи столичного департамента здравоохранения оценили популярные мифы о вакцинации против коронавируса и рассказали о важности процедуры. Так, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Депздрава Москвы Дарья Фомина указала на то, что вакцинация не противопоказана людям с аллергическими заболеваниями.
Москвичи стали активнее прививаться от коронавируса
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