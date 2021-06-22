Московские врачи развеяли мифы о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врачи столичного департамента здравоохранения оценили популярные мифы о вакцинации против коронавируса и рассказали о важности процедуры.
Так, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина указала на то, что вакцинация не противопоказана людям с аллергическими заболеваниями.
"Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – в подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии", – заявила эксперт.
Главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов, в свою очередь, назвал сахарный диабет отягчающим фактором при заражении коронавирусом.
"Сахарный диабет является второй по частоте сопутствующей патологией при COVID-19, при котором в два-три раза увеличивается вероятность неблагоприятных исходов. При этом сочетание сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии увеличивает риски летального исхода почти в пять раз", – рассказал специалист, указав на важность вакцинации для больных с указанным анамнезом.
Главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева подчеркнула, что вакцинация от коронавируса показана гражданам с артериальной гипертензией, стенокардией, перенесенными в прошлом инфарктом миокарда, инсультом, тромбоэмболиями и иными нарушениями в области работы сердечно-сосудистой системы.
Глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун добавил, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается сложной, а растягивание процесса вакцинации не позволит остановить рост заболеваемости в столице. Специалист указал на негативную роль "индийского" штамма коронавируса.
"Я хотел бы также подчеркнуть, что вакцинация должна быть массовой и очень быстрой, потому что нужно быстро обеспечить в популяции высокий титр антител. Вакцинироваться нужно всем тем, кто этого еще не сделал", – добавил руководитель департамента здравоохранения столицы.
Ранее Хрипун выделил аллергиков и онкобольных как группы населения, для которых вакцинация от коронавируса особенно важна. В указанных случаях прививка серьезно помогает иммунитету.
Ракова заявила, что темпы вакцинации в Москве выросли в 4–5 раз
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: