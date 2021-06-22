Московские врачи развеяли мифы о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врачи столичного департамента здравоохранения оценили популярные мифы о вакцинации против коронавируса и рассказали о важности процедуры.

Так, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина указала на то, что вакцинация не противопоказана людям с аллергическими заболеваниями.

"Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – в подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии", – заявила эксперт.

Главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов, в свою очередь, назвал сахарный диабет отягчающим фактором при заражении коронавирусом.

"Сахарный диабет является второй по частоте сопутствующей патологией при COVID-19, при котором в два-три раза увеличивается вероятность неблагоприятных исходов. При этом сочетание сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии увеличивает риски летального исхода почти в пять раз", – рассказал специалист, указав на важность вакцинации для больных с указанным анамнезом.

Главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева подчеркнула, что вакцинация от коронавируса показана гражданам с артериальной гипертензией, стенокардией, перенесенными в прошлом инфарктом миокарда, инсультом, тромбоэмболиями и иными нарушениями в области работы сердечно-сосудистой системы.

Глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун добавил, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается сложной, а растягивание процесса вакцинации не позволит остановить рост заболеваемости в столице. Специалист указал на негативную роль "индийского" штамма коронавируса.

"Я хотел бы также подчеркнуть, что вакцинация должна быть массовой и очень быстрой, потому что нужно быстро обеспечить в популяции высокий титр антител. Вакцинироваться нужно всем тем, кто этого еще не сделал", – добавил руководитель департамента здравоохранения столицы.

Ранее Хрипун выделил аллергиков и онкобольных как группы населения, для которых вакцинация от коронавируса особенно важна. В указанных случаях прививка серьезно помогает иммунитету.