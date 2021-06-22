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Москва 24

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Общество

16:53

Хрипун рассказал о важности вакцинации от COVID-19 для аллергиков и онкобольных

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Людям с онкологическими заболеваниями и аллергикам также следует пройти вакцинацию от коронавируса, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он призвал не слушать непрофессиональные и некомпетентные разговоры о том, что аллергики не могут вакцинироваться.

"Онкологические больные, чье состояние иммунитета имеет очень большие риски, тоже должны вакцинироваться", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Москве созданы все условия для того, чтобы вакцинироваться могли все желающие.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от COVID-19 сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан объявила и Московская область.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не идет речи об обязательной вакцинации от коронавируса.

В Москве, согласно новому указу Сергея Собянина, начнут действовать новые ограничения, чтобы защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Все заведения общепита должны превратиться в COVID-free-зоны, а посещать их смогут только привитые или переболевшие граждане.

В Москве растут темпы вакцинации от коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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