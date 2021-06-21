Путин заявил, что угроза коронавируса в РФ еще не отступила

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Владимир Путин заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила... Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", – заявил Путин на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденции по COVID-19 в РФ скорее плохие, чем хорошие. Представитель Кремля добавил, что для желающих обезопасить свое здоровье, кроме вакцинации, важна и ревакцинация.

В Москве за сутки выявили 7 584 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 1 656 человек. На ИВЛ находятся 626 пациентов. Всего в России выявлено 5 334 204 случая коронавируса.

