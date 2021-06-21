В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Кремле считают, что тенденции по COVID-19 в РФ скорее плохие, чем хорошие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие", – отметил он.

Представитель Кремля добавил, что для желающих обезопасить свое здоровье, кроме вакцинации, важна и ревакцинация.

"Не только вакцинация, но и ревакцинация – для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", – пояснил он.

Ранее Владимир Путин посчитал необходимым наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Он заявил, что в России продолжается работа по разработке новых вакцин и лекарств от инфекции. Глава государства отметил, что страна имеет все необходимое в этой сфере.

Также был назван новый прогноз по пику пандемии коронавируса в России. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета полагают, что максимальная заболеваемость COVID-19 ожидается 30 июня.