Ученые обновили прогноз по пику коронавируса в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Назван новый прогноз по пику пандемии коронавируса в России. Об этом сообщает газета "Известия".
Как пишет издание, свой прогноз по срокам пика пандемии обновили математики из Санкт-Петербургского государственного университета. По актуальным данным, максимальная заболеваемость COVID-19 ожидается 30 июня.
Согласно мнению ученых, суточный прирост заболевших COVID-19 на пиковых значениях может составить 21 тысячу человек. При этом число единовременно болеющих будет порядка 420 тысяч.
По словам завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, после 30 июня начнется снижение заболеваемости. Прогнозируется прирост до 15–16 тысяч случаев COVID-19. В то же время число активных случаев коронавируса к середине июля может увеличиться до 522 тысяч заболевших.
Ученые составляли прогноз на основе итеративного подхода. Данные постоянно обновляются в режиме реального времени. Это позволяет учитывать последние промежутки течения пандемии COVID-19 для построения более точного прогноза.
Ранее Захаров предполагал, что показатель прироста заболевших может увеличиться примерно до 25 тысяч заболевших в сутки. При этом максимальное число активных больных могло составить 580 тысяч.
За последние сутки в России выявили 17 611 новых случаев коронавируса. При этом в Москве было зарегистрировано 8 305 новых случаев COVID-19.
В Москве за сутки выявили 8 305 новых случаев заражения коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: