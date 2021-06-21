Ученые обновили прогноз по пику коронавируса в РФ

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Назван новый прогноз по пику пандемии коронавируса в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Как пишет издание, свой прогноз по срокам пика пандемии обновили математики из Санкт-Петербургского государственного университета. По актуальным данным, максимальная заболеваемость COVID-19 ожидается 30 июня.

Согласно мнению ученых, суточный прирост заболевших COVID-19 на пиковых значениях может составить 21 тысячу человек. При этом число единовременно болеющих будет порядка 420 тысяч.

По словам завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, после 30 июня начнется снижение заболеваемости. Прогнозируется прирост до 15–16 тысяч случаев COVID-19. В то же время число активных случаев коронавируса к середине июля может увеличиться до 522 тысяч заболевших.

Ученые составляли прогноз на основе итеративного подхода. Данные постоянно обновляются в режиме реального времени. Это позволяет учитывать последние промежутки течения пандемии COVID-19 для построения более точного прогноза.

Ранее Захаров предполагал, что показатель прироста заболевших может увеличиться примерно до 25 тысяч заболевших в сутки. При этом максимальное число активных больных могло составить 580 тысяч.

За последние сутки в России выявили 17 611 новых случаев коронавируса. При этом в Москве было зарегистрировано 8 305 новых случаев COVID-19.