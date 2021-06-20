В России выявили 17 611 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 17 611 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом в 3 003 (17,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 8 305 случаев, на Московскую область – 1 638, на Санкт-Петербург – 1 019, на Нижегородскую область – 249, на Республику Бурятия – 235, на Воронежскую область – 196, на Республику Крым – 178.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 316 826 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком автономном округе и Кабардино-Балкарии.

За последние сутки в стране скончались 450 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 129 361. За минувшие 24 часа выписаны 8 629 человека, за все время – 4 869 972.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России интенсивно распространяется "индийский" штамм коронавируса. Она также отметила, что регионам поручено усиленно мониторить изменчивость вируса и эпидобстановку в целом.

