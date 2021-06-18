Выявлены новые мутации коронавируса, способные снижать эффективность вакцин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые ФМБА выявили новые мутации коронавируса, которые способны снижать эффективность вакцин. Об этом рассказали в пресс-службе агентства.

"Появление новых генетических линий SARS-CoV-2, несущих мутации в составе вариабельных участков генома вируса, прежде всего расположенных в гене S-белка и особенно его рецепторного домена, может изменять биологические свойства вируса", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мутации могут понижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов, в число которых входят вакцины.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возникновение новых штаммов коронавируса принципиально не влияет на эпидемический процесс. Она подчеркнула, что комплекс мер по прерыванию передачи вируса от человека к человеку остается актуальным. В частности, в России есть несколько препаратов, которыми можно привиться.