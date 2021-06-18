Собянин оценил уровень популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что уровень популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса в Москве составляет 25%. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Сейчас уже можно по-другому пересчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60%, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу и остаются те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела... Это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост (заболеваемости и госпитализаций. – Прим. ред.), такая динамика", – заявил Собянин.

По его словам, для эффективной защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от "уханьского". Собянин добавил, что мутировавший "индийский" штамм обнаружен почти у 90% заболевших коронавирусной инфекцией.

Также мэр отметил, что к настоящему моменту оба компонента вакцины получили около 1,5 миллиона москвичей.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за непростой ситуации с коронавирусом. Он уточнил, что 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в городе за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.

Мэр также отметил, что власти города будут работать над тем, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии ревакцинации. По его словам, повторную прививку будут делать первым компонентом вакцины.

