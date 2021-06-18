Новые штаммы коронавируса принципиально не влияют на эпидемический процесс – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Возникновение новых штаммов коронавируса принципиально не влияет на эпидемический процесс. Такое заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Даже новые штаммы вируса, которые мы сегодня выявляем, по сути не меняют принципиально эпидемиологии процесса. Передача вируса происходит точно так же, воздушно-капельным путем, эта инфекция остается респираторной инфекцией", – цитирует Попову ТАСС.

Она подчеркнула, что комплекс мер по прерыванию передачи вируса от человека к человеку остается актуальным. В частности, в России есть несколько препаратов, которыми можно привиться.

"Способ остановить инфекцию один: нужно привиться. Поэтому я призываю сделать это как можно раньше", – сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал базу данных мутаций коронавирусной инфекции. Создание базы упростит борьбу с инфекцией, так как ранее данные о мутациях вируса SARS-CoV-2 из России были разрозненными, подчеркнули специалисты.

