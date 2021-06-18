В Роспотребнадзоре создадут единую базу данных о мутациях коронавируса

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Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал Национальную базу данных мутаций коронавирусной инфекции. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
"В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.
В материале отмечается, что создание единой базы упростит борьбу с инфекцией, так как ранее данные о мутациях вируса SARS-CoV-2 из России были разрозненными. В ЦНИИ Эпидемиологии создали платформу, включающую базу данных VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia), а также программное обеспечение, с помощью которого стало возможно объединить информацию о геномах вирусов, сортировать и анализировать их.
"Все научные учреждения страны, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса ... могут выложить изучаемые геномные последовательности в Национальную базу данных", – пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила усилить мониторинг за изменчивостью коронавируса. По ее словам, в России интенсивно распространяется "индийский" штамм инфекции.
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