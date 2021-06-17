Москва столкнулась с новыми более агрессивными штаммами коронавируса – Собянин

Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми", – сказал мэр.

Он также отметил, что существует риск, что число заразившихся, данные о которых опубликуют 18 июня, превысит 9 тысяч человек. Это в три раза больше, чем днем ранее.

Мэр добавил, что в текущей ситуации важно мобилизовать систему здравоохранения и увеличить число койко-мест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.