10:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин рассказал о предвыборной программе партии "Единая Россия". Об этом он написал на своем личном сайте.
Он подчеркнул, что партия каждый день работает над тем, чтобы сделать жизнь в Москве комфортной и безопасной для каждого ее жителя.
"Наша программа развития Москвы обращена к каждому москвичу. Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то – возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то – новое жилье. Всем нам без исключения необходимы безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы", – сказал мэр.
Собянин добавил, что в программе партии нет нереальных планов и неисполнимых обещаний. Он заметил, что все можно сделать, однако само по себе ничего не произойдет.
В связи с этим предстоит большая работа, в которой представители партии будут опираться на многолетний опыт и профессиональную надежную команду, подчеркнул мэр.
Накануне на сайте Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" появилась предвыборная программа.
По словам Собянина, она была сформирована исходя из запросов москвичей. Мэр отметил, что ключевым приоритетом партии является возвращение вместе с москвичами к нормальной жизни, а также возобновление роста экономики, доходов горожан и бизнеса.
В рамках программы запланировано строительство 30 поликлиник и модернизация более 130 действующих медучреждений. До 2024 года планируется возвести более 1 миллиона квадратных метров медицинских объектов. Кроме того, "Единая Россия" намерена поднять вопрос строительства детских садов и школ.
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