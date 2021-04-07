В Госдуму внесли проект о снижении возраста выхода на пенсию

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Представители "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.
"Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60 лет. Это наша принципиальная позиция", – заявил лидер фракции Сергей Миронов.
По его словам, фракция также выступает за упразднение Пенсионного фонда. По мнению парламентария, организация является неэффективным посредником между людьми и государственным бюджетом. При этом она требует больших средств на свое содержание.
Миронов добавил, что пенсии необходимо выплачивать из бюджета напрямую, как в советское время. "Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы", – заключил глава фракции.
Ранее сообщалось, что в предвыборной программе Партии пенсионеров к выборам в Государственную думу предлагается установить единый размер пенсии на всей территории России, чтобы выплаты в регионах не были ниже столичных.
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