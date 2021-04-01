Партия пенсионеров предложила уравнять размер пенсии по всей России

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В предвыборной программе Партии пенсионеров к выборам в Государственную думу предлагается установить единый размер пенсии на всей территории России, чтобы выплаты в регионах не были ниже столичных. Об этом сообщает ТАСС.
"Партия пенсионеров настаивает на разработке нового пенсионного законодательства с учетом двух главных факторов. Это равенство пенсий на всей территории России, и при этом в расчет пенсий обязательно должны быть включены те льготы и доплаты, которые гражданин заслужил в результате деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за иные заслуги перед государством", – говорится в сообщении пресс-службы партии.
Заместитель председателя партии Владимир Ворожцов подчеркнул, что в Российской Федерации "не может быть пенсии московской, хабаровской и кировской".
"Мы должны сделать пенсии справедливыми для всех. Особенно для людей, работавших в самых тяжелых климатических условиях", – заявил Ворожцов.
Ранее председатель Партии пенсионеров Владимир Бураков предложил ввести оформление выхода граждан на пенсию не по достижении определенного возраста, а по трудовому стажу. Он отметил, что наличия 30-летнего трудового стажа вполне достаточно для того, чтобы человек имел право уйти на пенсию. Бураков напомнил, что в России уже существует такая практика для определенных категорий служащих.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году. Предыдущие выборы депутатов состоялись 18 сентября 2016 года. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 партий.
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