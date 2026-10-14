МИД Белоруссии осудил "Теорию победы" НАТО

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Белоруссия решительно осудила "Теорию победы" НАТО, которая предусматривает нанесение превентивных ударов по территории республики. Об этом сообщается в телеграм-канале белорусского МИД.

В ведомстве отметили, что представленная концепция предусматривает атаки с применением БПЛА и наземных роботизированных систем.

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич ранее пояснил, что "Теория победы" допускает ведение боевых действий на двух фронтах одновременно. По его словам, предусматривается сценарий и на европейском, и на Индо-Тихоокеанском театрах.

При этом проводимые в Белоруссии проверки армии не являются подготовкой к нападению на другие страны. Республика готовится к войне, чтобы ее избежать, заявлял белорусский президент Александр Лукашенко.