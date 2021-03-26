Партия пенсионеров предложила оформлять выход на пенсию по трудовому стажу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель Партии пенсионеров Владимир Бураков предложил ввести оформление выхода граждан на пенсию не по достижении определенного возраста, а по трудовому стажу. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Проанализировав эффективность повышения пенсионного возраста, мы считаем, что на сегодняшний день более актуально дать возможность самому гражданину определять свой пенсионный возраст, но при этом мы говорим, что пенсия дается не по возрасту, а по трудовому стажу", – заявил Бураков.

Он отметил, что наличие 30-летнего трудового стажа вполне достаточно для того, чтобы человек имел право уйти на пенсию. Бураков напомнил, что в России уже существует такая практика для определенных категорий служащих.

"Так уходят на пенсию военнослужащие и представители правоохранительных органов, и система отработана. Партия пенсионеров в своей предвыборной программе будет стоять на этом", – сказал председатель.

По мнению Буракова, Партия пенсионеров имеет хорошие шансы завоевать максимальное присутствие в государственных, региональных и муниципальных органах на предстоящих выборах в Госдуму в связи с наличием широкого электората.

"По итогам избирательной кампании в 2020 году наша партия является наиболее эффективной среди непарламентских. Итоги прошедших выборов показывают, что во многих регионах мы начинаем обходить такие партии, как КПРФ и "Справедливая Россия", – подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы на пленарном заседании отклонили три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Отмечается, что в РФ с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий этой категории граждан. В Госдуме и Совфеде не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами.