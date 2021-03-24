В Госдуме отклонили проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании отклонили три законопроекта от оппозиционных партий, которые предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости.

В РФ с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий этой категории граждан. В Госдуме и Совфеде не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Как отметил бывший глава ПФР Антон Дроздов, на это в минувшем году потребовалось бы 368 миллиардов рублей. Таких денег нет, уточнил он.

Член Совета Федерации от КПРФ Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в феврале прошлого года. Законопроект был направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий данной категории граждан.

Кроме того, члены ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам в июне минувшего года. Предполагалось вернуть индексации пенсий с 1 июля 2020 года.

В свою очередь, депутаты от "Справедливой России" в июне прошлого года вновь внесли законопроект о возврате индексации. Помимо этого, законопроектом предлагалось осуществить перерасчет размера страховых пенсий, а также выплатить недополученные суммы за период с 1 января 2016 до 1 января 2018 года.

Госдума ни одну инициативу не поддержала, так как те потребуют дополнительных расходов за счет средств бюджета ПФР, отметили депутаты.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил против налога на животных. По его словам, владение животным не должно облагаться бременем, в том числе и финансовым.

